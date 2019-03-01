На Васильевском пройдёт «Тёплый день» - акция по сбору и обмену тёплыми вещами

На Васильевском острове в субботу, 2 марта, пройдёт «Тёплый день» – акция по сбору и обмену тёплыми вещами.

«Погода пока не до конца весенняя, но подойдёт для ревизии гардероба», – решили организаторы – благотворительный магазин «Спасибо!» и креативное пространство «Севкабель Порт» – и объявили 2 марта самым тёплым днём в году.

С 12.00 на Кожевенной линии, 40Б, любой желающий сможет обменяться свитерами или взять понравившийся из коллекции благотворительных магазинов.

Также можно будет принести свои ненужные вещи: брюки, рубашки, куртки, платья и даже постельное бельё. Для их сбора организаторы установят контейнер магазина «Спасибо!». После сортировки часть вещей отправят в благотворительные организации, часть – на переработку, а часть – на реализацию. Выручка с продажи также будет направлена на поддержку социальных проектов.

Организаторы отмечают, что контейнер останется и после акции, поэтому одежду можно будет сдать в любой удобный день.