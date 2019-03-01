Полиция остановила продажу ядовитой «омывайки» на Парашютной. Изъято 130 канистр

Шестьсот пятьдесят литров опасной «омывайки» изъяли в Приморском районе Петербурга.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 1 марта, сотрудники полиции выявили незаконную точку продажи стеклоомывающей жидкости на пересечении улицы Парашютной с дорогой на Каменку. Прилавком для предпринимателя служил автомобиль. Полиция изъяла 130 канистр ёмкостью по пять литров каждая. В голубой жидкости содержалось запрещённое вещество метанол.

В отношении торговца возбуждено административное дело по статье 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена).

В России введен запрет на оборот товаров, изготовленных с использованием метилового спирта (метанола), в 2007 году. Это вещество включено в список ядовитых веществ и является опасным для жизни и здоровья.