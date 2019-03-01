Пакистан готов к переговорам с Индией при помощи России. Путин призвал Монди быстрее урегулировать кризис
МИД Пакистана заявил о готовности сесть за стол переговоров с индийскими коллегами при посредничестве российских дипломатов.
«[Сергей] Лавров предложил посредничество. Я не могу говорить за Индию, но со своей стороны хочу заверить Россию, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность», – цитирует 1 марта заявление министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши издание Dawn.
Российский МИД предложил свою помощь сторонам кашмирского кризиса 28 февраля. Президент Владимир Путин позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди, призвав приложить усилия к скорейшему урегулированию ситуации.
Справка:
ВВС Индии нанесли удар по позициям боевиков группировки «Джаиш-е-Мухаммад» на пакистанской территории Кашмира. Та взяла ответственность за террористический акт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности.
Пакистан в ответ вторгся в воздушное пространство Индии и нанес удары. В небе над Кашмиром развернулся бой, в котором Индия потеряла один МиГ-21, пилот пропал без вести. В свою очередь, пакистанская сторона утверждает, что он был взят в плен. Позже Индия заявила, что сбила гиперзвуковой истребитель ВВС Пакистана.