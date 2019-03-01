Пакистан готов к переговорам с Индией при помощи России. Путин призвал Монди быстрее урегулировать кризис

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ВВС Индии нанесли удар по позициям боевиков группировки «Джаиш-е-Мухаммад» на пакистанской территории Кашмира. Та взяла ответственность за террористический акт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности.

Пакистан в ответ вторгся в воздушное пространство Индии и нанес удары. В небе над Кашмиром развернулся бой, в котором Индия потеряла один МиГ-21, пилот пропал без вести. В свою очередь, пакистанская сторона утверждает, что он был взят в плен. Позже Индия заявила, что сбила гиперзвуковой истребитель ВВС Пакистана.