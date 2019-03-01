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Бизнес
01.03.2019 10:30
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ЦБ ликвидировал лицензию Жилстройбанка. Тот ушел с рынка сам

Центробанк аннулировал лицензию у московского Жилстройбанка. Кредитная организация занимала 456 место в российской банковской системе.

Как сообщает 1 марта пресс-служба регулятора, лицензия у «Коммерческого банка жилищного строительства», созданного в 1994 году,  отозвана в связи с решением единственного акционера о прекращении деятельности. 

Судя по отчету, финансовое учреждение располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. Теперь в банке будет назначен ликвидатор.

Жилстройбанк не является участником системы страхования вкладов. Данных о его владельцах на сайте Центробанка нет. 

 

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