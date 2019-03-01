ЦБ ликвидировал лицензию Жилстройбанка. Тот ушел с рынка сам

Центробанк аннулировал лицензию у московского Жилстройбанка. Кредитная организация занимала 456 место в российской банковской системе.

Как сообщает 1 марта пресс-служба регулятора, лицензия у «Коммерческого банка жилищного строительства», созданного в 1994 году, отозвана в связи с решением единственного акционера о прекращении деятельности.

Судя по отчету, финансовое учреждение располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. Теперь в банке будет назначен ликвидатор.

Жилстройбанк не является участником системы страхования вкладов. Данных о его владельцах на сайте Центробанка нет.