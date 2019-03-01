Происшествия
В Керченском проливе догорел танкер, который полыхал с января. Второй еще тлеет
Танкер «Канди» перестал гореть в Керченском проливе: пожар начался еще 21 января. На втором судне, «Маэстро», еще есть небольшой очаг возгорания.
Как сообщает 1 марта телеканал «Дождь», о текущей ситуации рассказали представители компании-судовладельца, которые осмотрели оба судна. На «Канди» они перекрыли доступ газа и планируют продолжить обследование транспортного средства.
Напомним, длительный пожар на танкерах под флагом Танзании начался, вероятно, при переливании сжиженного газа с одного транспортного средства на другое. 12 членов экипажа удалось спасти, 13 погибли, 10 пропали без вести. Все они – граждане Индии и Турции.
Горят танкеры с 21 января. Отбуксировать их с места происшествия собирались только после выгорания топлива.
Справка:
По данным Reuters и Financial Times, оба танкера находятся под санкциями США, которые ввели в ноябре 2018 года за поставки топлива режиму президента Сирии Башара Асада.