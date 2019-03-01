В Керченском проливе догорел танкер, который полыхал с января. Второй еще тлеет

Танкер «Канди» перестал гореть в Керченском проливе: пожар начался еще 21 января. На втором судне, «Маэстро», еще есть небольшой очаг возгорания.

Как сообщает 1 марта телеканал «Дождь», о текущей ситуации рассказали представители компании-судовладельца, которые осмотрели оба судна. На «Канди» они перекрыли доступ газа и планируют продолжить обследование транспортного средства.

Напомним, длительный пожар на танкерах под флагом Танзании начался, вероятно, при переливании сжиженного газа с одного транспортного средства на другое. 12 членов экипажа удалось спасти, 13 погибли, 10 пропали без вести. Все они – граждане Индии и Турции.

Горят танкеры с 21 января. Отбуксировать их с места происшествия собирались только после выгорания топлива.