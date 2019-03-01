Почтовые бомберы устроили короткую пятницу для петербургских школьников

Очередная волна минирования накрыла школы Петербурга первого марта. Уроки остановили в десятке учреждений.

Очевидцы в социальных сетях сообщают об эвакуации школ 375, 285, 369, 394, 549 в Красносельском районе. Также вывели на улицу учащихся 605 школы в Выборгском районе.

На выход отправили и учеников школ 248, 504, 277 в Кировском районе. В пресс-службе администрации Кировского района «Фонтанке» пояснили, что в учреждения пришла анонимка о заложенной бомбе. Сейчас здания проверяет полиция.

Массовая рассылка писем с угрозами минирования, которая терроризирует Петербург уже две недели, может быть связана с переделом рынка Minecraft. Не исключено, что за всем этим стоят владельцы серверов популярной онлайн-игры. Пока правоохранители подозревают в атаке 19-летнего выходца с Украины и российского студента.