Поток кипятка на Караванной разбомбил окна в историческом здании и залил отделение ЭнергоМашБанка

Из-за аварии на теплосети не принимает клиентов отделение банка в центре Петербурга. Кипяток, вырвавшийся на поверхность, разбил окна в доме на улице Караванной, 1, и очистил стены от штукатурки.

В здании находится бизнес-центр, на первом этаже которого располагается отделение ЭнергоМашБанка. На сайте финансового учреждения указано, что сегодня, 1 марта, приём клиентов не ведётся. Возобновит работу филиал после завершения ремонта на теплосети, предположительно, в понедельник, 4-го числа.

Судя по фото, пострадали и офисы арендаторов на втором этаже.

Здание Инженерного ведомства (Главного управления казачьих войск и Главного военно-медицинского управления) на Караванной включено в перечень объектов культурного наследия. Его строительство велось в 1880-1882 годы.

Прорыв трубы произошел около 3:40. Коммунальная авария лишила тепла 13 домов. Ремонтные работы планируют завершить к 17:00.