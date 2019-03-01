США объявили награду за информацию о сыне Усамы бен Ладена. За данные о его местонахождении обещают 1 млн долларов

Власти США заплатят один миллион долларов тому, кто выдаст местонахождение Хамзы бен Ладена, которого считают одним из лидеров запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента 1 марта.

«Начиная по меньшей мере с августа 2015-го он распространял в Интернете аудио- и видеосообщения, призывая своих последователей атаковать США и их западных союзников», – говорится в тексте. В Госдепе подчеркнули, что Хамза бен Ладен угрожал отомстить за смерть своего отца, убитого американскими военными. В «Аль-Каиду» он вступил в 2015 году, через год он призвал к войне против США и их союзников.

«Аль-Каида» взяла на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года. Тогда боевикам удалось захватить четыре пассажирских самолета и протаранить две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, погибли 2977 человек. Усама бен Ладен, лидер террористической организации, был ликвидирован американскими спецслужбами в 2011 году.