На Октябрьской набережной весну встретили стрельбой

Ночные гуляки выясняли отношения с помощью оружия в Невском районе Петербурга. Трое пошли на одного. Веселье завершилось в отделе полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 1 марта, ночью в Александровскую больницу доставили мужчину 42-х лет с непроникающими пулевыми ранениями плеча и живота. Его состояние медики оценили как средней тяжести. Болевые ощущения пострадавшему помог переживать выпитый ранее алкоголь.

По словам горожанина, около двух часов у кафе «Морской Бриз» на Октябрьской набережной в него несколько раз выстрелили незнакомцы. Приехавшие на место сотрудники полиции задержали троих — тоже нетрезвых. Старшему из компании 33 года, травматический пистолет принадлежал ему, разрешение оформлено. Младшему из задержанных 21 год, он приехал в Петербург из Таджикистана.

По данным «Фонтанки», пострадавший родом из Башкортостана, работает водителем.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.