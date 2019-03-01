«Ожидаем в ближайшее время». В Минобороны анонсировали появление в войсках ЗРК С-500. Специалистов учат в Гатчине

Появление в войсках новейших зенитных ракетных систем С-500 ожидается в ближайшее время, их уже осваивают учащиеся Военной академии воздушно-космической обороны. Об этом рассказал начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

По его словам, будущие специалисты зенитных ракетных войск осваивают комплексы в учебном центре в Гатчине. «В 2019 году пройдет первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время», — сказал Ляпоров в интервью газете «Красная звезда», которое опубликовано 1 марта.

Ранее в Минобороны заявляли, что первые образцы С-500 «Прометей» планируют выпустить к 2020 году. В мае 2018 года президент Владимир Путин призвал завершить разработку системы С-500, способной поражать цели в ближнем космосе, и начать подготовку к ее серийному производству. Американские СМИ со ссылкой на данные разведки США указывали, что комплекс в ходе испытания поразил цель на расстоянии 480 км, что, по словам авторов материала, на 80 км превосходит рекорд по дальности для ЗРК. Основная задача комплекса — борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности: самостоятельно возможен перехват БРСД с дальностью пуска до 3500 км. Также среди задач зенитного комплекса ставятся уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолётов и беспилотников, как обычных высотных, так и гиперзвуковых ракет; уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов, ударных гиперзвуковых беспилотников и орбитальных платформ.