С первым весенним снегом! Мартовский Петербург «слегка припорошило»

Минус шесть, порывистый северный ветер и гололед — с этого началась долгожданная весна в Петербурге.

Михаил Огнев/

Как и предупреждала «Фонтанка», первый весенний месяц, по иронии, начался в Северной столице с похолодания. Собираясь на работу, горожане «радовались» отметке -6 на термометрах, а на улице бодрости добавляли северный ветер и застывшая корка на асфальте — того, что еще вчера было лужами.

Предстоящей ночью будет еще холоднее: до минус 10. Днем завтра, правда, потеплеет до одного градуса ниже ноля, но с порывами ветра западных направлений.

Синоптик из «Фобоса» Михаил Леус объяснил все научно: Северная столица оказалась во власти циклона, причем в его тыловой, холодной части. А циклон — значит осадки. Так что наслаждаются жители и гости города первым весенним снежком.