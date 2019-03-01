Омбудсмен РФ проверит соблюдение прав членов запрещенной «Хизб-ут-Тахрир» и степень их опасности

Родственники осужденных и обвиняемых членов запрещенной в России террористической организации «Хизб-ут-Тахрир» обратились к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Они просят проверить законность решения признать организацию террористической, пишет 1 марта «Коммерсантъ».

По данным издания, Москалькова поручила своему аппарату создать рабочую группу, которая изучит обоснованность решения Верховного суда от 2003 года о признании данной организации террористической, а также проверит, соблюдаются ли законные права участников.

«По итогам будут подготовлены предложения для рассмотрения рабочей группой», — заявили в аппарате Москальковой. Там добавили, что рассмотрят обращения от родственников осужденных членов «Хизб-ут-Тахрир» и окажут им помощь, если на то будут основания.

За участие в данной организации в России арестованы 239 человек, 171 из них были осуждены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные правозащитного центра «Мемориал», который признал политическими заключенными 98 членов «Хизб-ут-Тахрир». Сам международный «Мемориал» был признан «иностранным агентом», попытки оспорить это решение не увенчались успехом.

В Петербурге история этой организации началась летом 2011 года. В городе действовало подпольное представительство Исламской партии освобождения, целями и средствами которой Верховный суд России определил «воинствующую пропаганду без терпимости к другим религиям, вербовку сторонников, вооруженный джихад с последующим установлением теократического исламского государства – халифата». Уголовные дела возбуждались с 2013 года, за это время вынесен ряд приговоров.