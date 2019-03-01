Пожар на Авиационной не обошелся без жертв — в квартире нашли погибшего

Человек погиб при квартирном пожаре в Московском районе Петербурга, который произошел накануне вечером.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в двухкомнатной квартире на Авиационной улице, 20, выгорела обстановка на площади 20 квадратных метров. Сигнал о происшествии огнеборцы получили в 19.50, ликвидировали пожар час спустя.

К утру 1 марта «Фонтанка» выяснила, что на месте происшествия нашли сильно обгоревшее тело человека, личность которого пока не установлена. Горевшая квартира — коммунальная.