В южнокорейском Пусане тушили горящее в порту российское судно. В это время сухогруз под флагом РФ таранил там мост

Второй за день инцидент с российским судном произошел в южнокорейском порту Пусан 28 февраля. На рыболовном судне «Залив Ольга» возник пожар, сообщает 1 марта местное издание Chosun Ilbo.

По предварительной информации, к возгоранию привели работы по разрезанию стального листа на полу рубки. Возникло сильное задымление, которое затруднило доступ к внутренним помещениям. В тушении участвовали более 100 пожарных.

Представитель Морского спасательно-координационного центра (МСЦК) Владивосток Николай Пирожков рассказал, что экипаж судна состоит из 29 человек. Оно приписано к порту Владивостока, судовладелец — ПАО «Дальрыба», пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

По словам Пирожкова, пожар произошел 28 февраля в 15:20 по местному времени в одном из помещений надстройки. В 16:08 возгорание было ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал, загрязнения нет, отметил он. Причины возгорания устанавливаются.

Накануне в том же порту Пусан российский сухогруз Seagrand врезался в автомобильный мост и получил повреждения, а в конструкции моста образовалась пробоина. Береговая охрана предупреждала о возможной аварии, но якобы нетрезвый капитан не разобрал английскую речь. Капитана судна задержали, морская полиция Южной Кореи начала расследование. Проверку также организовал Следственный комитет.