На Караванной в первый день весны открыт сезон фонтанов. Кипяток омыл дом и ограничил движение

Струю горячей воды, бьющую из-под земли в сторону дома, увидели горожане в центре Петербурга в ночь на первое марта. Кипяток омывал стену здания и заливал проезжую часть.

Как рассказали в пресс-службе «Теплосети Петербурга», течь дала труба на Караванной улице, 1. Сообщение об аварийной ситуации поступило от очевидцев в 3.40. На место выехали специалисты, которые локализовали вытекание. Ремонтные работы на теплосети продлятся до 17.00. На это время 13 зданий отключат от отопления, горячую воду потребителям сохранят.

Движение по Караванной ограничено. Здание, у которого случился прорыв, нежилое. Сейчас ведётся оценка пострадавшего имущества.