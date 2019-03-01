Производители патронов и стрелкового оружия теряют 10 млрд рублей в год из-за санкций. Российский рынок не может восполнить убытки

За период действия американских санкций в отношении российских производителей патронов и стрелкового оружия они потеряли около 50 млрд руб. выручки. Об этом сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

«Санкции закрыли для нас многие рынки, которые имели хороший потенциал. Естественно, закрылся и американский рынок. В целом из-за санкций в год отечественные производители теряют около 10 млрд руб. выручки. Нетрудно подсчитать, какая сумма примерно получается за все пять лет санкций. Сейчас нам приходится перестраиваться и корректировать стратегию с учетом этого», — рассказал Абрамов 1 марта РБК.

По его словам, все российские патронные заводы сейчас «в той или иной степени ограничены в продаже стрелкового боеприпаса».

Согласно последним доступным данным, консолидированная выручка «Ростеха», объединяющего предприятия оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей, в 2017 году составила 1,6 трлн руб., из них на долю гражданской продукции пришлось 29,1%; выручка кластера вооружения в 2016 году составила 298 млрд руб.

До санкций около 80% российской продукции шло на рынки США и стран Европы, в которых разрешено гражданское оружие, рассказал РБК источник на одном из предприятий отрасли.

В США в частном владении 393 млн единиц оружия, сообщал The Washington Post со ссылкой на исследование Small Arms Survey. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, десятки миллионов ружей, винтовок и автоматов в США отстреливают ежегодно несколько миллиардов патронов.

В частности, только в 2012 году пять частных американских компаний — среди которых Intrac Arms International LLC и Wolf Perfomance Ammunition — заключили с российскими патронными заводами контракты на закупку 900 млн патронов различных калибров. Первые поставки начались в начале 2013 года.

Сейчас США восполняют запасы боеприпасов для оружия советского и российского производства боеприпасами из Китая и Болгарии, отметил Абрамов.

Российский рынок на порядки меньше. По данным на февраль 2019 года от Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, в России на учете состоит более 4,5 млн владельцев оружия, у них на руках порядка 7,3 млн единиц оружия, из них около 7 млн единиц — гражданское, 150 тыс. — боевое стрелковое, 94 тыс. — служебное, около 3 тыс. единиц — холодное.

Около 6 тыс. частных охранников имеют право на ношение служебного оружия. В их распоряжении около 80 тыс. единиц огнестрельного оружия.