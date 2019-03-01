Роскомнадзор заблокировал страницы с сообщениями о блокировке, но быстро передумал

Несколько IP-адресов, которые ведут пользователя на страницу с уведомлением о блокировке сайта, попали в реестр Роскомнадзора днём 28 февраля. К вечеру их из списка запрещённых убрали.

То, что эти адреса попали в список запрещённых, следует из данных бота, который отслеживает блокировки Роскомнадзора. IT-консультант ФБК Владислав Здольников считает, что это произошло из-за системы «Ревизор», которую в ведомстве использовали для отслеживания IP-адресов прокси-серверов. Некоторые провайдеры специально подменяют так называемыми страницами-заглушками попавшие в реестр запрещённых сайты, за блокировкой которых и следит «Ревизор». Таким образом ведомство запретило доступ к уведомлению о результатах собственной работы. К вечеру того же дня IP «заглушек» из реестра убрали.

Роскомнадзор методично блокирует IP-адреса Telegram и прокси-серверов с апреля 2018 года. Мессенджер отказался передавать ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей, после чего суд постановил немедленно его заблокировать. В Telegram уверяют, что передача подобных ключей физически невозможна. Под санкции РКН и Генпрокуратуры попало множество сайтов, с деятельностью мессенджера никак не связанных.