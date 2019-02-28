Глава Дома офицеров Западного военного округа задержана. Ее незаконный доход оценили в 10 млн рублей

Глава Дома офицеров Западного военного округа (ЗВО) Наталья Богатырева задержана. С утра силовики обыскивали ее квартиру и само учреждение. По информации «Фонтанки», Военное следственное управление по ЗВО намерено ходатайствовать об аресте.

Напомним, с утра 28 февраля Военное следственное управление по Западному военному округу, ФСБ, а также Управление экономической безопасности ГУ МВД провели ряд обысков по нескольким адресам — в том числе, в Доме офицеров на Литейном, 20, а также в квартире Натальи Богатыревой. Поводом стало уголовное дело в отношении нее, возбужденное по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). По версии следствия, Богатырева безвозмездно сдавала в аренду площади на Литейном компании «Русский строительный дом». Кроме того, сообщалось, что организовывались культурно-массовые мероприятия «с участием работников учреждения в целях извлечения личной прибыли». В итоге незаконный доход, по предварительным подсчетам, составляет 10 млн рублей.