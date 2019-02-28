Происшествия
Глава Дома офицеров Западного военного округа задержана. Ее незаконный доход оценили в 10 млн рублей
Глава Дома офицеров Западного военного округа (ЗВО) Наталья Богатырева задержана. С утра силовики обыскивали ее квартиру и само учреждение. По информации «Фонтанки», Военное следственное управление по ЗВО намерено ходатайствовать об аресте.
Напомним, с утра 28 февраля Военное следственное управление по Западному военному округу, ФСБ, а также Управление экономической безопасности ГУ МВД провели ряд обысков по нескольким адресам — в том числе, в Доме офицеров на Литейном, 20, а также в квартире Натальи Богатыревой. Поводом стало уголовное дело в отношении нее, возбужденное по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). По версии следствия, Богатырева безвозмездно сдавала в аренду площади на Литейном компании «Русский строительный дом». Кроме того, сообщалось, что организовывались культурно-массовые мероприятия «с участием работников учреждения в целях извлечения личной прибыли». В итоге незаконный доход, по предварительным подсчетам, составляет 10 млн рублей.
© Фонтанка.Ру
Справка:
Дом офицеров ЗВО как учреждение культуры создан в 2006 году, зданию в прошлом году исполнилось 120 лет. Сейчас там расположены Музей истории войск Ленинградского военного округа, библиотека с читальным залом, шахматный клуб, выставочный зал, бильярдная, курсы иностранных языков, детские танцевальные и вокальные класс, хор ветеранов Великой Отечественной войны. Большой зал отдан под концерты, спектакли, конкурсы и фестивали. В гостиных и залах проводят праздники и офицерские балы, в ресторане можно заказать корпоратив. При этом артисты учреждения неоднократно посещали Сирию, где выступали перед военными на авиабазе Хмеймим.
Наталья Богатырева возглавила Дом офицеров в 2011 году, до этого была одним из учредителей ООО «Центр питания». В 2018 году стала лауреатом премии «Женщина года-2018» в номинации «Вооруженные силы и правоохранительная деятельность».