Ветер в Петербурге побеждает светофоры и дорожные знаки. Пострадала даже тележка с продуктами

Разгулявшаяся в Петербурге стихия наносит урон городскому имуществу вечером 28 февраля. В Купчино тележку с продуктами ветер толкнул в припаркованный автомобиль.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, тележка, в которой в сетевой магазин привезли продукты, после порыва ветра укатилась в машину. Она «прилегла» на капот иномарки возле жилого дома на улице Олеко Дундича.

На Приморском шоссе упали два фонарных столба. Провода небезопасно повисли над проезжей частью. Ранее две опоры освещения рухнули на Шуваловском проспекте.

Падают и светофоры. Один повис на Пискаревке, другой стал жертвой непогоды на проспекте Римского-Корсакова.

Сильный ветер поднялся в Петербурге в последний вечер зимы. По прогнозам синоптиков, не утихнет он и в пятницу, 1 марта.