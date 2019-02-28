Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в Совбезе ООН

Россия и Китай не дали принять в Совбезе ООН резолюцию США по Венесуэле. Об этом 28 февраля пишет РИА «Новости».

Американцы предлагали провести новые выборы президента Венесуэлы под международным наблюдением. Россия в ответ внесла свою резолюцию с предложением «отстаивать независимость и суверенитет государства», а также применить «механизм Монтевидео». Его ранее представили Мексика, Уругвай и Карибское сообщество (КАРИКОМ). Конфликт в Венесуэле предложили решать в четыре этапа: немедленный запуск диалога по урегулированию ситуации в Венесуэле, переговорный процесс, выработка соглашения и его реализация. Действующий президент Николас Мадуро говорил, что готов поддержать такой метод. Ранее представители нескольких стран, входящих в Совбез ООН, уже заявили, что российская резолюция принята не будет.