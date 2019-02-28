Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в Совбезе ООН
Россия и Китай не дали принять в Совбезе ООН резолюцию США по Венесуэле. Об этом 28 февраля пишет РИА «Новости».
Американцы предлагали провести новые выборы президента Венесуэлы под международным наблюдением. Россия в ответ внесла свою резолюцию с предложением «отстаивать независимость и суверенитет государства», а также применить «механизм Монтевидео». Его ранее представили Мексика, Уругвай и Карибское сообщество (КАРИКОМ). Конфликт в Венесуэле предложили решать в четыре этапа: немедленный запуск диалога по урегулированию ситуации в Венесуэле, переговорный процесс, выработка соглашения и его реализация. Действующий президент Николас Мадуро говорил, что готов поддержать такой метод. Ранее представители нескольких стран, входящих в Совбез ООН, уже заявили, что российская резолюция принята не будет.
Справка:
Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя президентом 23 января текущего года. Его поддержали США, ряд стран Латинской Америки, о готовности признать Гуайдо заявил и ряд европейских стран. Россия, Турция, Куба выразили поддержку Мадуро. Армия Венесуэлы также остается верной действующему президенту.
Помимо политического кризиса, в Венесуэле тяжелая экономическая ситуация. Страна находится под американскими санкциями, а также в изоляции, почти не имея контактов со многими латиноамериканскими соседями. По данным МВФ, в 2018 году ВВП страны сократился на 18%. Кроме того, в стране гиперинфляция, дефицит продовольствия и товаров первой необходимости.