В США представили робота для доставки посылок. Он будет ездить со скоростью до 16 километров в час

Одна из крупнейших американских компаний-операторов доставки FedEx представила робота-курьера SameDay Bot. Об этом 28 февраля пишет N+1.

Робот сможет самостоятельно доставлять посылки клиентам на расстояние до нескольких километров. У SameDay есть специальный отсек для посылок, адаптивное шасси (он сможет ехать по неровной поверхности) и датчики для отслеживания окружающей обстановки. На корпусе у робота установлены специальные экраны — на них он показывает свои действия окружающим.

Датчики, установленные на робота, позволяют ему самостоятельно передвигаться как по улицам, так и в помещении. Он обращает внимание на препятствия, людей и, например, светофоры. Максимальная скорость движения робота составляет 16 километров в час.

FedEx собирается на первом этапе тестировать свое изобретение в качестве замены для курьеров, которые доставляют посылки между офисами компании в Мемфисе. Кроме того, FedEx надеется предложить услуги своего робота-доставщика и другим крупным компаниям — например, Walmart и Pizza Hut.