«Наша скамейка была мертвая». СКА опять не смог выиграть у «Спартака»

Лауреат премии «Шансон года» придумал для СКА песню с ошибкой, и команда проиграла «Спартаку» второй матч подряд. Хоккеисты и тренеры признают, что есть проблемы. Отдел спорт «Фонтанки» продолжает наблюдать за самой сенсационной серией КХЛ.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Ха-ха

В смехотворной ситуации главный тренер СКА Илья Воробьев оказался еще после первого матча плей-офф. Полгода, в которые уместились 62 матча регулярного чемпионата, наигрывать состав, чтобы потом сразу проиграть какому-то «Спартаку»? Звучит как плохой анекдот. И в Москве над результатом в Петербурге откровенно смеялись.

«СКА проиграл? Серьезно? Ха-ха», – веселился нападающий ЦСКА Максим Шалунов, чья команда без проблем разобралась с «Витязем».

Главного тренера московских армейцев Игоря Никитина, который также помогает Воробьеву в сборной России, подкалывали, готов ли он уже возглавить национальную команду на ближайшем чемпионате мира.

После второй игры веселье переросло в толстый троллинг. Ни один эксперт, ни одно издание, включая «Фонтанку», в своих прогнозах не давало «Спартаку» больше одной победы в серии. Но что-то пошло не так. Что-то очень сильно пошло не так.

«Наша скамейка в третьем периоде была мертвая. Никто друг друга не поддерживал», – будет комментировать после игры вернувшийся в состав защитник Антон Белов.

Роковая ошибка

Нельзя исключать, что команду сглазил лауреат премии «Шансон года» Денис Майданов, допустивший серьезный ляп в своей новой песне про СКА. Клуб выложил ее вместе с ошибкой во всех соцсетях.

«Питер, вперед давай. Наш сине-красный СКА,

Ярко зажигай победы на века.

Пусть горит всегда армейская звезда.

И девиз один – вместе победим».

Слова и музыка – дело вкуса, конечно, но, как можно было спеть «сине-красный» вместо каноничного «красно-синий», при том, что на рифму и размер стиха это никак не влияло? Болельщики этого не поняли.

Другой хоккей

По игре если что-то и изменилось, то не сильно, хотя Воробьев после первого неудачного матча обещал показать «другой хоккей». Состав остался почти тем же. Разве что вернулся как раз Антон Белов, заменивший Артема Зуба во второй паре защитников. Игра началась с удаления «Спартака», но в текущем плей-офф это не несет такой опасности, как в былые годы. Реализация большинства у СКА по-прежнему на очень низком уровне. В первом периоде у армейцев были две таки возможности, но ничего по-настоящему серьезного создать они не смогли.

Настоящий кошмар устроили для 12 тысяч зрителей в Ледовом дворце хоккеисты Воробьева под конец первого периода. Удалился сначала Наиль Якупов из-за чрезмерного желания затолкать шайбу в ворота. Допустим, в сутолоке у ворот бывает всякое. Но что было в голове у Николая Прохоркина, когда он через несколько секунд цеплял клюшкой соперника, при том, что его команда уже была в меньшинстве, можно только гадать. Полторы минуты петербуржцы отбивались втроем против пятерых. Отбились. Но под конец периода получили еще более глупое удаление – за нарушение численного состава. Воробьев редко проявляет эмоции на скамейке, но тут даже он взбесился.

Армейцы были сильнее во всем, активнее, быстрее, но на табло продолжали гореть «нули». Уже приближалась вторая половина матча, когда всё началось. Роман Рукавишников в последний раз забивал ровно два года назад, 25 февраля 2017 года. В четверг, кажется, он тоже скорее накидывал шайбу на ворота, но именно этим броском удалось пробить вратаря «Спартака» Юлиуса Гудачека. 86 минут понадобилось армейцам, чтобы распечатать словацкого голкипера. Второй гол последовал почти сразу: Александр Барабанов реализовал удаление соперника.

«Спартак», вопреки ожиданиям, сумел сдержать удар. Без паники красно-белые продолжили внимательно играть в обороне и опасно контратаковать. В ходе одной из таких контратак москвичи и забили свой первый гол в игре, сократив отставание. И тут снова проявил себя Прохоркин, опасно толкнувший соперника на борт, за что и был удален. Так «Спартак» снова сумел воспользоваться большинством.

Российское разгильдяйство

Дело двигалось к овертайму. Но за пять секунд до конца третьего периода Мартиньш Карсумс, стоя прямо перед Шестеркиным, без помех махнул клюшкой по шайбе после передачи Ильи Зубова и принес победу «Спартаку». Теоретически время для чуда еще оставалось, но вип-ложа руководства СКА опустела одновременно с броском Карсмуса. В соцсетях началась пляска на костях.

– Третий период вообще другая команда вышла, - Белов был бескомпромиссен после матча. – Наверное, это наше российское разгильдяйство. Сейчас долго сидели в раздевалке, искали, но единственная разница между нами и другой командой в том, что у них в третьем периоде была самоотдача. Они ловят всё на себя, бьются, втыкаются. У нас этого, к сожалению, не было, и нас за это закономерно наказали. Чтобы исправить ситуацию, надо играть так, как первые два периода. Это плей-офф, другая игра. Нужно гораздо умнее играть, не обрезаться, не терять. Опять же, удаления… Надо быть повнимательнее, удаления исключить. Удаляться в зоне атаки вообще нельзя, это закон хоккея. Понятно, бывают оправданные и не оправданные удаления, но дело не только в них. В первых двух периодах на льду были две разные по классу команды. В третьем — я не знаю, как это назвать.

Илья Воробьев хотел быстро отделаться, но в этот раз не получилось.

- Серия до четырёх побед, готовимся к следующей игре, – начал Илья Петрович по классике.

- Белов сказал, что скамейка был мертвая и это одна из проблем. Вы так не считаете?

– То, что было в третьем периоде, – наши внутренние проблемы.

– Вы обещали другой хоккей во втором матче. В третьем мы увидим еще более другой хоккей?

– Он был другой два периода.

– А в третьем матче нам ожидать еще большего?

– Ждите.

Ждем. А серия, которая, напомним, до четырех побед, тем временем переезжает в Москву. Счет 2-0 в пользу «Спартака», и теперь уже нет ничего невозможного.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»