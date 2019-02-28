В Краснодарском крае сотни птиц отравили крысиным ядом. Минприроды требует возбуждения уголовного дела

Россельхознадзор установил причину массовой гибели голубей в Краснодарском крае. Об этом 28 февраля пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника отдела ветеринарного надзора Олега Алферова.

«Согласно заключению Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории, массовую гибель диких голубей (вяхирей) спровоцировал препарат "Клерат", относящийся к органическим веществам-антикоагулянтам кумаринового ряда. Его применяют для борьбы с грызунами, прежде всего, мышами на полях», – заявил Алферов.

Он уточнил, что отравленные зерна нашли в желудках погибших голубей. Отрава была предназначена для мышей. «Это могло произойти только при нарушении технологии обращения с опасными веществами», – подчеркнул представитель Россельхознадзора.

Напомним, в конце февраля в Калининском районе Кубани был обнаружен 351 мертвый голубь. Министерство природных ресурсов Краснодарского края направило в полицию заявление для возбуждения уголовного дела.