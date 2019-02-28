Директора кладбища в Самаре уволили после акции с покойником возле здания городской администрации

Кладбище «Центральное» в Самаре осталось без директора после того, как местная жительница не смогла вовремя похоронить супруга и выставила гроб с его телом возле здания областной администрации.

Об этом 28 февраля сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». Информацию об увольнении предоставили в пресс-службе мэрии Самары, однако там не уточнили, когда именно и с какой формулировкой был уволен директор.

Как ранее писала «Фонтанка», тело в гробу было выставлено возле здания администрации 21 февраля. Гражданская супруга покойника объяснила «акцию» тем, что похоронить мужа на муниципальном кладбище ей не дала местная мафия. Возле погоста траурную процессию затормозила группа мужчин, предположительно из конкурирующей ритуальной конторы.

Губернатор области Дмитрий Азаров на тело, которое он мог наблюдать из окон своего кабинета, отреагировал обещанием с ритуальной мафией разобраться.