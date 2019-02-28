«Как у классика – унтер-офицерская вдова, которая сама себя и высекла». Путин рассказал о том, как бизнесмены сажают друг друга

Президент России Владимир Путин после расширенного заседания коллегии МВД РФ рассказал журналистам о взаимоотношениях правоохранителей и бизнеса. Об этом 28 февраля сообщается на сайте Кремля.

По словам Путина, взаимодействие между предпринимателями и правоохранительной системой является «критически важным для создания благоприятных условий развития бизнеса». Президент подчеркнул, что законы нужно изменить так, чтобы «они создавали условия невозможности нарушения своего служебного долга представителем правоохранительных органов». Правда, что именно для этого нужно изменить, Путин не пояснил. Зато рассказал, что зачастую в преследовании бизнесменов виноваты их коллеги.

«Предприниматели, как всегда, жалуются на определённые злоупотребления, а вот министр (МВД, Владимир Колокольцев — прим. ред.) сегодня в своём докладе упомянул о том, что представители бизнес-сообщества часто сами обращаются в правоохранительные органы за защитой своих интересов, не в суд идут, а именно в правоохранительную сферу. Вот я уже сказал, что у меня есть основания полагать, что они идут не просто с улицы, как рядовые граждане, а идут по каким-то своим связям в этой правоохранительной сфере <...> На сотрудников правоохранительных органов особые обязанности возложены, чтобы не получилось так, что сами бизнесмены во всём и виноваты. Как у классика – унтер-офицерская вдова, которая сама себя и высекла», – заявил Владимир Путин.

Для улучшения законодательства президент создал рабочую группу в своей администрации — в нее входят представители правоохранительных органов, прокуратуры, суда.