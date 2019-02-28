СКА проиграл «Спартаку», хотя и вел две шайбы по ходу матча

Поражением завершился для хоккейного клуба СКА второй матч 1/8 финала плей-офф КХЛ против московского «Спартака» в четверг, 28 февраля, в Петербурге. Армейцы с Невы, выигрывая по ходу матча 2:0, уступили 2:3.

Голы у СКА забили Роман Рукавишников (27 минута) и Александр Барабанов (31). Москвичи ответили шайбами Дмитрия Калинина (46), Ильи Талалуева (57) и Мартиньша Карсумса (60). Отметим, что победный гол Карсумс забил за пять секунд до конца.

Счет в серии стал 2:0 в пользу «Спартака». Третий матч серии состоится 2 марта в Москве.