Конфликт Индии и Пакистана изменил маршруты рейсов пяти российских авиакомпаний

Пять российских авиакомпаний были вынуждены изменить маршруты своих рейсов из-за продолжающегося конфликта между Индией и Пакистаном. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель транспорта РФ Александр Юрчик.

«Сегодня 33 российских рейса у пяти авиакомпаний должны выполняться по уточненным маршрутам, 29 уже вылетели, четыре выполнят свои полеты до конца дня»,— заявил Юрчик.

Воздушное пространство над Пакистаном, согласно распоряжению Управления гражданской авиации страны, закрыто до 11 утра по московскому времени 1 марта. Причем этот срок может быть еще продлен.