На Лесном иномарка после столкновения с маршруткой оголила двигатель. Очевидцы говорят о пострадавших

Две иномарки и маршрутка столкнулись вечером 28 февраля на Лесном проспекте в Петербурге. Один из легковых автомобилей вылетел со встречной полосы.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, ДТП произошло возле 32 дома по Лесному проспекту. Маршрутное такси оказалось между двух машин. Одна оказалась у него под задним бампером, вторая оторвала передний. Судя по фото, чёрный BMW вылетел навстречу иномарки со встречной полосы. В автомобиле сработали подушки безопасности, весь капот оказался разбит, оголив двигатель. На место съехались несколько бригад скорой помощи.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», по одной стороне Лесного проспекта от Нейшлотского переулка до улицы Смолячкова образовалась пробка.