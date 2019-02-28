Нетаньяху предъявят обвинения в коррупции. Впервые в истории Израиля действующего премьера будут судить по уголовному делу

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что собирается предъявить премьер-министру Беньямину Нетаньяху обвинения в коррупции по трем уголовным делам. Об этом 28 февраля пишет Times of Israel.

Сам премьер все обвинения в свой адрес отвергает. Одно из дел касается получения Нетаньяху подарков от бизнесменов в обмен на покровительство. Во втором речь идет о законах, которые премьер якобы принимал в помощь издателю газеты «Едиот Ахронот» Арнону Мозесу (тот обещал прекратить критиковать Нетаньяху). Наконец, по третьему делу проходит также бизнесмен Шуль Элович и его компания «Безек» – им якобы помогал премьер в обмен на положительное освещение его деятельности на новостном сайте Walla!

Беньямина Нетаньяху собираются обвинить в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве. Отметим, в Израиле 9 апреля пройдут выборы в парламент. Партия премьер-министра «Ликуд» сейчас идет на втором месте и может многое потерять в случае предъявления обвинений.