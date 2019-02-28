Антимонопольщики не нашли плагиата на «Новокрестовской»

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы прекратило рассмотрение дела, возбужденного в отношении ОАО «Ленметрогипротранс». Об этом 28 февраля сообщили в УФАС.

Одного из старейших проектировщиков Петербурга заподозрили в том, что при разработке проектной документации для станций петербургского метрополитена «Дунайская», «Новокрестовская» и «Беговая» компания использовала чужие патенты. Однако, изучив материалы дела, антимонопольщики пришли к выводу, что «Ленметрогипротранс» использовал два своих зарегистрированных патента.

Заявление в антимонопольную службу весной 2018 года подало ООО «Инженерное бюро Юркевича». Предметом спора стал патент на изобретение «Буровая железобетонная колонна и способ её возведения». Именно эта технология предусмотрена проектной документацией станций «Дунайская», «Новокрестовская» и «Беговая».