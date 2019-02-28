Антимонопольщики не нашли плагиата на «Новокрестовской»
Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы прекратило рассмотрение дела, возбужденного в отношении ОАО «Ленметрогипротранс». Об этом 28 февраля сообщили в УФАС.
Одного из старейших проектировщиков Петербурга заподозрили в том, что при разработке проектной документации для станций петербургского метрополитена «Дунайская», «Новокрестовская» и «Беговая» компания использовала чужие патенты. Однако, изучив материалы дела, антимонопольщики пришли к выводу, что «Ленметрогипротранс» использовал два своих зарегистрированных патента.
Заявление в антимонопольную службу весной 2018 года подало ООО «Инженерное бюро Юркевича». Предметом спора стал патент на изобретение «Буровая железобетонная колонна и способ её возведения». Именно эта технология предусмотрена проектной документацией станций «Дунайская», «Новокрестовская» и «Беговая».
Справка:
«Ленметрогипротранс» является основным подрядчиком по проектированию объектов метрополитена в Петербурге. Свою историю ведет от 1946 года, когда был организован первый ленинградский филиал «Метропроекта» – «Ленметропроект». Из последних объектов, к которым компания приложила руку, можно назвать станции Фрунзенского радиуса петербургского метро, Невско-Василеостровской линии, станции «Спасская», «Звенигородская» и другие. В 2017 году у «Ленметрогипротранса» заключено контрактов на 3,8 млрд рублей, подавляющее большинство относится к московскому метрополитену.