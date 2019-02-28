Подросток-националист зажег файер в Басманном суде. Активиста скрутили приставы

Несовершеннолетний активист «Ассоциации народного сопротивления» (АНС) был задержан 28 февраля в Басманном суде после того, как он файером решил поддержать участников движения «Черный блок», обвиняемых в экстремизме.

Как пишет «МБХ медиа», инцидент произошел на заседании по продлению ареста членам «Черного блока» Владимиру Ратникову, Артему Воробьеву и Дмитрию Спорыхину. Видео задержания опубликовано на Youtube. На записи видно, как подросток зажигает файер и кричит «Свободу «Черному блоку!»

Трое судебных приставов скрутили активиста, его передали полиции — в ОВД Красносельский. Представитель Басманного суда Юнона Царева рассказала «Интерфаксу», что задержанному вызывали скорую помощь, однако врачи «не нашли оснований для его госпитализации или оказания медицинской помощи».

Отметим, проходящие по делу «Черного блока» обвиняются в создании экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремизму в интернете, призывах к массовым беспорядкам и возбуждении ненависти или вражды.