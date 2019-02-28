Компания «Трансаэро» отсудила у консультанта из США 20 млн. Деньги пойдут в конкурсную массу по делу о банкротстве

Авиакомпания «Трансаэро» через Арбитражный суд Петербурга и области аннулировала сделку с всемирно известно консалтинговой компанией McKinsey. Американские партнеры российского перевозчика-банкрота обязаны вернуть почти 21 млн рублей.

В определении Арбитражного суда от 26 февраля указано, что признается недействительной сделкой платеж «Трансаэро» по договору об оказании консультационных услуг от 24 февраля 2016 года обществом с ограниченной ответственностью «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» – российским представительством американской фирмы.

Последствием признания сделки недействительной должно стать взыскание 20 млн 868 тыс рублей в конкурсную массу «Трансаэро».

McKinsey участвовала в подготовке бизнес-модели для выхода авиакомпании из кризиса. Она составлялась уже после того, как Росавиация отозвала у «Трансаэро» сертификат эксплуатанта, а в компании была введена процедура наблюдения Она продлилась около двух лет и закончилась признанием «Трансаэро» банкротом.

Долг перевозчика оценивался в 250 млрд рублей. В настоящее время идет формирование конкурсной массы.