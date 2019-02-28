На Авиационной полыхает квартира. Очевидцы говорят об огромных клубах огня

Квартирный пожар тушат спасатели вечером 28 февраля в Московском районе Петербурга. Пламя захватило балкон этажом выше.

О пожаре на Авиационной улице «Фонтанке» сообщили читатели. «Огромные клубы огня», – рассказывают об увиденном горожане. В соцсетях очевидцы добавляют, что горит квартира на 5 этаже 20 дома, вырывающиеся пламя захватило и балкон на шестом этаже.

В региональном управлении МЧС предоставить оперативную информацию о возгорании не смогли.