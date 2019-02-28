На Шуваловском фонарный столб видоизменил иномарку. Движение по проспекту тормозят МЧС и ДПС

Опора освещения упала на припаркованный автомобиль на Шуваловском проспекте вечером 28 февраля. Вытаскивать Nissan из-под бетонного столба приехали спасатели.

За процессом читатели «Фонтанки» наблюдают из окон соседних домов. По словам очевидцев, упали сразу два столба возле 84 дома по Шуваловскому проспекту. Один из них примял крышу и лобовое стекло Nissan. В соцсетях пользователи добавляют, что движение по проспекту в сторону Мебельной улицы ограничено. На месте работают сотрудники МЧС и дорожные службы.