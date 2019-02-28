Зеленый мост в Петербурге отремонтируют за полмиллиарда

«Мостотрест» объявил конкурс на ремонт Зеленого моста через Мойку. Переправу подновят к 30 апреля 2020 года.

Информация о конкурсе с ограниченным участием появилась на сайте госзакупок 28 февраля. Выбрать подрядчика планируют 11 апреля. Согласно техзаданию, планируется реставрация конструкций, переустройство коммуникаций, наружного освещения и другие работы. Стартовая цена — 501 млн рублей, из них в 2019 году предполагается потратить 299 млн. Согласно приложенному к техзаданию заключению ФАУ «Главгосэкспертиза России», «сегодняшнее состояние Зеленого моста не отвечает современным требованиям по безопасности, долговечности и грузоподъемности». Напомним, в течение прошлого года «Мостотрест» дважды объявлял конкурс на капремонт переправы, но неудачно.

Деревянный мост на месте нынешнего был построен в 1720 году, в 1735 — переименован в Зеленый, а через 40 лет — в Полицейский. В 1806 год был возведен чугунный мост, который считается первым металлическим в городе. В 1844 году на мосту была уложена первая в России опытная асфальтовая мостовая. Последняя фундаментальная перестройка относится к 1906-1907 годам, когда здесь прокладывали рельсы для трамвая.