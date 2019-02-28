«Динамитные шашки» с проводами собрали вокруг иномарки на Ленинском взрывотехников и полицию

Сотрудники Росгвардии и городской полиции съехались к припаркованной на Ленинском проспекте иномарке днем 28 февраля. В салоне горожане разглядели «бомбу».

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, «динамитные шашки», перемотанные проводами, лежали на задней полке «Шевроле Ланос», которая стояла напротив 178-го дома по Ленинскому проспекту. Для того чтобы обследовать похожий на самодельное взрывное устройство предмет, было решено автомобиль вскрыть. Переполох, как выяснили взрывотехники ОМОН, вызвал бытовой будильник-сувенир, никакой опасности он не представлял. Машину эвакуировали на спецстоянку, а муляж передали районной полиции.

«Специалистам ОМОНа уже приходилось сталкиваться с подобными «сувенирами», которые до сих пор находятся в свободной продаже и привлекают людей с сомнительным чувством юмора», – отметили в Росгвардии и напомнили, что год назад такой же будильник нашли у посетителя спорткомплекса «Нова Арена» на Гражданском проспекте. Купил его петербуржец в книжном магазине.