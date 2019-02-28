Германия заплатила деньги соучастнику терактов и обеспокоилась

В Германии начали расследование по факту выплаты денег одному из соучастников теракта 11 сентября 2001 года. Об этом пишет The Guardian.

Как сообщается, марокканец Мунир эль-Мотасадек в 2018 году был депортирован из Германии с конвертом, в котором находились семь тысяч евро. Это была его заработная плата, накопленная за работу с тюрьме во время 15-летнего заключения, сложенная с ежемесячным пособием примерно 30 евро.

В то же время в Германии существует запрет на выплаты денег террористам или подозреваемым в терроризме с тюремных счетов, поскольку подобные активы должны быть заморожены. В связи с этим прокуратура начала расследование по подозрению в нарушении одного из пунктов закона о внешней торговле и платежах.

Указывается, что это произошло после получения жалобы от Центрального банка страны. О недочете финорганизация сообщила через восемь дней после депортации эль-Мотасадека.

Марокканца отправили в Марокко, где находились его жена и дети, в октябре 2018 года. В настоящий момент он проживает с родственниками в Марракеше.

Мужчина был осужден на 15 лет за свою роль в атаке на башни Всемирного торгового центра. Он занимался финансами той самой группы террористов, действия которой привели к гибели более 3 тысяч человек. Марокканец так и не признал своей вины — он не скрывал, что был другом злоумышленников, захвативших самолеты, но клялся, что не знал их цели.