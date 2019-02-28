Бывший инженер «Адмиралтейских верфей» встретит весну в изоляторе. Обвиняемого в мошенничестве Байкова арестовали

Кировский районный суд Петербурга отправил под стражу бывшего главного инженера «Адмиралтейских верфей» Владимира Байкова. Мошенником он себя не считает.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, в СИЗО Байков останется до 21 апреля. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, но он с версией следствия не согласен и вину отрицает.

О задержании Байкова ранее сообщала «Фонтанка». Следствие считает его причастным к хищениям при создании модели подлодки проекта 677 «Лада». После заключения госконтрактов с компанией «НовИТ Про» из бюджета Минобороны за счет завышения стоимости работ якобы исчезли 33,8 млн рублей.

Экс генеральному директору компании Андрею Петрову и заместителю главного инженера «Адмиралтейских верфей» Глебу Емельченкову обвинения были предъявлены в середине января.