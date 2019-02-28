Кудрин: Производительность труда в России в три раза ниже, чем в США

Глава Счетной палаты РФ сообщил, что Россия по показателю производительности труда находится на уровне 80-х годов прошлого века стран "Большой семерки".

Такую оценку качеству работы соотечественников Алексей Кудрин дал в своём выстулении на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного форума труда. "Выработка на одного работающего у нас примерно $23 в час. Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше. Мы пока находимся где-то на уровне 80-х годов стран "Большой семерки" [G7]", – сказал Кудрин.

По данным главы Счетной палаты, по уровеню производительности труда Россия занимает место между Бразилией и Кореей.

"Мы где-то догоняем, но самое главное, что нам нужно, – быть вовлеченным в этот международный процесс формирования новых моделей управления", – добавил Кудрин. В своем докладе Алексей Кудрин сообщил, что на данный момент доля участия нашей страны в глобальных исследовательских фронтах составляет всего 3%, в то время как доли США, Франции и Китая составляют 50, 22 и 30 процентов соответственно.

Глава Счетной палаты считает, что вопрос повышения производительности труда необходимо решать системными мерами, а не адресной помощью предприятиям.

"Если взять две федеральные программы внутри этого проекта [нацпроекта по повышению производительности труда] – "Системные меры повышения производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"... Так вот, адресная поддержка в три раза дороже, чем системные меры. Я думаю, нам надо больше системным мерам уделять внимание, которые должны быть условиями большинства участников рынка, а не только отобранным и отфильтрованным предприятиям", – сказал Кудрин.