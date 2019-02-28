«АвтоВАЗ» теряет публичность. Акции производителя перестанут торговаться на бирже

ПАО «АвтоВАЗ» обратится на Московскую биржу с заявлением о делистинге своих акций, сообщил 28 февраля производитель на своем сайте. Такое решение приняла компания Alliance Rostec Auto B.V., которая является единственным акционером «АвтоВАЗа».

В устав «АвтоВАЗа» должны быть внесены изменения, «исключающие указание на то, что общество является публичным». Также компания обратится в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

Торги акциями «АвтоВАЗа» были приостановлены в ноябре 2018 года. Ранее Rostec Auto B.V. в результате допэмиссии акций ПАО «АвтоВАЗ» увеличил свою долю в капитале автопроизводителя до 83,53%, а в ходе оферты довел ее до 96,64%, после чего объявил о принудительном выкупе акций у миноритариев.

Сейчас 66,2% Rostec Auto B.V. принадлежит концерну Renault, 33,8% – госкорпорации «Ростех». Компания зарегистрирована в Голландии, однако акционеры намерены перевести ее в российскую юрисдикцию.