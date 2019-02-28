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Происшествия
28.02.2019 19:30
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Нацистские приветствия и белый порошок. Кого ищут за самосуд над 13-летним мальчиком, тронувшим дочку особо опасного рецидивиста

По делу об избиении школьника за домогательства к годовалой девочке в Петербурге ищут двух молодых людей, замеченных в любви к нацистским атрибутам и наркотикам.

Нацистские приветствия и белый порошок. Кого ищут за самосуд над 13-летним мальчиком, тронувшим дочку особо опасного рецидивиста

pixabay.com

Следственный комитет к 28 февраля установил личности петербуржцев Сергея Караванова и Ивана Белякова. Их подозревают в том, что после алкогольных посиделок со своей знакомой, 31-летней Еленой Холмирзоевой (она гражданка России, уроженка Ленинграда, фамилия от первого брака), избили ее сына, 13-летнего ученика школы Фрунзенского района. Мальчик якобы был застигнут за действиями сексуального характера в отношении своей годовалой сестры.

В детскую горбольницу № 5 школьника доставили ночью 19 февраля в состоянии средней тяжести с черепно-мозговой травмой, сотрясением, ушибами почек и поджелудочной железы, множественными гематомами лица и шеи. В аппарате детского уполномоченного Светланы Агапитовой добавляли, что на теле ребенка нашли следы прижигания сигарет и метки электрошокера. В Следственном комитете заявляют об использовании ремня.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов в качестве оружия». Санкция – до двух лет лишения свободы.

По информации петербургской полиции, в самосуде участвовала также Холмирзоева. Ей избрали подписку о невыезде.

Поводом для посиделок в Холмирзоевой предположительно стал день рождения Караванова. 19 февраля ему исполнилось 25 лет.

Караванов с 2012 года служил по призыву на Балтийском флоте. После демобилизации подписал контракт и устроился на фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» на Северном флоте. Через несколько лет вернулся в Петербург.

По данным «Фонтанки», летом 2018 года Караванова задержали в центре города в состоянии опьянения. Экспертиза мочи выдала перечень психоактивных и наркотических веществ синтетического и растительного происхождения. На странице в соцсети можно найти одну из понравившихся Сергею фраз: «Мои зрачки шире твоих возможностей».

Отец Сергея – индивидуальный предприниматель, ездит на белом «Мерседесе», любит рыбалку. Мать родом из Белоруссии. На звонки и письма отец Караванова не ответил, страница самого Сергея в соцсети закрыта для отправки сообщений.

Ивану Белякову 21 год. Он зарегистрирован в купчинской квартире на Олеко Дундича, в двух кварталах от жилища Холмирзоевой. Кроме него, там жила покойная бабушка. Мать Белякова прописана в другом месте.

Иван с юношества тяготел к уличным компаниям, судя по фотографиям в соцсети. Придерживался ультраправых взглядов. На снимках он запечатлен со вскинутой в нацистском приветствии правой рукой, также встречаются изображения с нацистской символикой, а из пояснений к некоторым фотографиям следует, что Иван находится в наркотическом опьянении. Из переписки с друзьями следует, что он практиковал нападения на лиц неславянской внешности. «Ученые доказали, что мальчики не могут быть дурачками. Особенно я не дурачок и не дурак, а просто маньяк», – описывает себя Иван.

Елена Холмирзоева является матерью троих детей. Младшая дочка появилась на свет в результате недолгого романа с 32-летним Дмитрием Бычковым. В 2007 году его приговорили за угон и наркотики, освободили условно-досрочно. Через год, в 2010-м, Ломоносовский суд Ленобласти приговорил Бычкова к шести годам колонии за убийство. Весь срок он тоже не отбыл, вышел досрочно в 2015-м, устроился электриком в приют для бездомных животных «Полянка» и поселился у Холмирзоевой на Будапештской. В январе 2018-го, за несколько дней до рождения дочери, Бычков получил три года колонии особого режима за хранение наркотиков и был взят под стражу в зале суда. Суд учел особо опасный рецидив преступлений.

После ареста Бычков, вероятно, оставался на телефонной связи. На его странице «ВКонтакте» указаны мобильные телефоны, контент регулярно пополняется. Среди любимых песен Дмитрия «Чика», «Залипончики», «Клубнячок».

Когда Бычков находился в следственном изоляторе № 6 в Горелово УФСИН Петербурга и области, на странице появлялись фотографии новорожденного ребенка с подписью «Моя любимая красотуля».

Следственный комитет Петербурга проверяет версию о том, что Караванов и Беляков по просьбе Бычкова приглядывали за его семьей и особенно внимательно следили за благополучием родной дочери. Эта гипотеза пока подтверждений не имеет.

Елена Холмирзоева сменила за свою жизнь три фамилии. На одной из страниц «ВКонтакте» она оставила запись: «Для меня никого не существует, я умерла для всех».

По данным банка данных исполнительных производств ФССП, задолженность Холмирзоевой по платежам за жилую площадь, газ, тепло, электроэнергию, кредиты превышает 200 тысяч рублей. Детей у нее забрали.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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