Канада присоединится к проекту NASA по созданию окололунной станции

Канада примет участие в программе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по созданию окололунной станции Lunar Gateway. Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо во время посещения штаб-квартиры Канадского космического агентства в городе Сен-Убер (провинция Квебек).

