Канада присоединится к проекту NASA по созданию окололунной станции

Канада примет участие в программе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по созданию окололунной станции Lunar Gateway. Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо во время посещения штаб-квартиры Канадского космического агентства в городе Сен-Убер (провинция Квебек).

"Наши союзники попросили нас присоединиться к ним и попросили нас о помощи в изучении открытого космоса, они хотят, чтобы мы были партнерами в этой лунной миссии. Сегодня мы делаем шаг вперед, Канада идет на Луну", – его выступление транслировал национальный телеканал CTV. По словам Трюдо, Оттава намерена инвестировать 2,05 млрд канадских долларов ($1,56 млрд) в течение 24 лет на различные космические программы, в том числе в проект NASA Lunar Gateway.

На прошлой неделе директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что Вашингтон намерен сформировать объединение государств для совместной реализации планов по освоению Луны и установлению на ней постоянного человеческого присутствия. NASA определило декабрь 2021 года крайним сроком завершения подготовки грузов научного и технологического оборудования для исследования Луны, включая планируемую лунную орбитальную станцию.