На форуме труда Беглов пообещал Петербургу инновации, стимулирование и рост зарплат

Временный губернатор Петербурга видит город как центр цифровой экономики России и готов запустить «масштабную программу преобразований». В ней комфорт, инновации, исследования и рост доходов.

Слова врио губернатора Александра Беглова приводит пресс-служба Смольного. О масштабной программе он рассказал на международном форуме труда 28 февраля, стоя рядом с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным. Беглов начал с того, что обозначил историческую веху – Петербург начинает новый этап своего развития. По мнению врио, вскоре горожане покажут рост деловой активности, уровня образования и профессиональных навыков, а инвестиции позволят создать в Северной столице новые, высокооплачиваемые рабочие места.

«Мы намерены запустить масштабную программу преобразований, создавать максимально комфортные условия для инвесторов, для роста качественной занятости и доходов граждан», – заявил Александр Беглов. Город будет поддерживать вузы и талантливую молодежь, а людей старшего возраста ждут проекты переподготовки и переквалификации.

Он также пообещал возрастное обновление в органах власти и системе управления городом.

Не забыл он и о послании президента Федеральному собранию – спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию, о котором упомянул Владимир Путин, можно будет удовлетворить в Петербурге. Город, по словам врио, располагает «производственными мощностями» и «огромным интеллектуальным и научным ресурсом». «Петербургские вузы осваивают передовые рубежи генетической науки. У нас готовят лучших программистов. И я убежден – нам по силам сделать Санкт-Петербург центром цифровой экономики нашей страны», – заявил временный губернатор.

Кудрин после уверенной речи Беглова отметил, что Петербург «заметен на карте развития» и «соревнуется с крупнейшими центрами мира».