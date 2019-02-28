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Тайный Советник
28.02.2019 18:56
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«Ваш тайный советник»: Как русское зверье страдало за царя и отечество

«Ваш тайный советник»: Как русское зверье страдало за царя и отечество

Шеф-редактор Владлен Чертинов и главный редактор Андрей Константинов говорят о тех, кому мы обязаны самыми мимимишными моментами в соцсеточках, — о животных. Животные поднимали экономику, форсировали политику и разворачивали сани Александра Пушкина. А еще много и тяжело страдали. 

Слушайте новый подкаст «Фонтанки» о самых важных публикациях популярного исторического журнала «Ваш тайный советник» – и о том, что по разным причинам не вошло в номер.

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