Тайный Советник
«Ваш тайный советник»: Как русское зверье страдало за царя и отечество
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Шеф-редактор Владлен Чертинов и главный редактор Андрей Константинов говорят о тех, кому мы обязаны самыми мимимишными моментами в соцсеточках, — о животных. Животные поднимали экономику, форсировали политику и разворачивали сани Александра Пушкина. А еще много и тяжело страдали.
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