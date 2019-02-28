Матвиенко предложила подумать о переходе на платное обучение будущих юристов и экономистов

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложила задуматься о переводе обучения юристов и экономистов на платную основу. Эту инициативу глава Совета Федерации выдвинула в обращении к участникам Санкт-Петербургского международного форума труда.

"В общей структуре вакансий растет доля административного и рабочего персонала, представителей сфер транспорта и логистики. Между тем количество юристов и экономистов в высших учебных заведениях не уменьшается, несмотря на то что спрос на эти специальности за последние годы значительно снизился. Возможно, стоит задуматься над тем, чтобы перевести обучение этим профессиям на платную основу", – говорится в обращении Матвиенко.

В нём отмечено, что в 2018 году только 27% работодателей повышали или индексировали зарплату своих сотрудников, при этом 55% – не повышали. Самые высокие зарплаты фиксируются в области IT, строительства, производства, транспорта и логистики, самые низкие – в медицине, фармацевтике, рекламе, сообщает ТАСС.

Пленарное заседание в день открытия форума было посвящено взаимосвязи человеческого капитала, цифровизации и производительности труда.