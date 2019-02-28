Миронов предложил переименовать Южные Курилы в Русские

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил переименовать Курилы в Русские острова.

"Мы, партия и фракция "Справедливая Россия", вносим предложение – давайте переименуем Курильские острова и назовем их Русские острова, потому что они были, есть и будут русскими островами", – сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что исторически Итуруп и Шикотан – это названия не японские, а имена, которые дало островам местное население – айны, которые не являются японцами. А название Хабомаи – это, по его словам, японский топоним. "Зачем нам среди наших островов иметь японское название?" – сказал Миронов.

Председатель "Справедливой России" отметил, что русские мореплаватели открыли и описали Курильские острова еще в 18-м веке и включили их в состав Российской империи.

"В 1738 году наша географическая экспедиция, которую возглавлял российский мореплаватель Мартын Шпанберг... он нанес их на карту Российской империи. Остров Шикотан он назвал Фигурным, а один из островов архипелага Хабомаи назвал Зеленым", – сказал Миронов.