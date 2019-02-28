Семеро лыжников попали под лавину в горах Архыза. Один из них погиб

Фрирайдеры попали под снежную лавину в Карачаево-Черкесии днем 28 февраля. Двое находятся в тяжелом состоянии, один не выжил.

О спасательной операции в районе хребта Дукка неподалеку от курорта Архыз сообщает региональное управление МЧС. В ведомстве уточняют, что катались любители экстрима вне подготовленного склона. Одного пострадавшего с горы снимали с помощью вертолета.

ТАСС в региональном минздраве сообщили о том, что двое пострадавших получили серьезные травмы, еще четверым госпитализация не потребовалась. Одного из группы фрирайдеров спасти не удалось. Погиб, по предварительной информации, сопровождавший лыжников гид.