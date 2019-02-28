ГК «Эталон» поздравила 2000-го покупателя с начала года на празднике первого бетона в ЖК «Эталон на Неве»

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

28 февраля 2019 года на строительной площадке жилого комплекса «Эталон на Неве», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Невском районе Санкт-Петербурга, состоялась торжественная церемония заливки первого бетона и поздравление 2000-го покупателя с начала года.

Торжественную церемонию открыл генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина. «Эталон на Неве» хорошо вписывается в палитру объектов, которые Группа «Эталон» уже более 30 лет возводит в Санкт-Петербурге. Если говорить просто – это качественный дом в красивом районе. Посмотрите вокруг, мы находимся на берегу Невы, в исторической части Невского района, который сейчас переживает настоящее перерождение. Из окон комплекса будут открываться панорамные виды, в шаговой доступности есть метро «Елизаровская» и вся инфраструктура, а путь отсюда до самого центра города занимает каких-то 7 минут», - отметил Геннадий Щербина.

Поприветствовал собравшихся и представитель генподрядчика, генеральный директор АО «Новатор» Владимир Бер, который заверил присутствующих, что этот жилой комплекс будет построен так же, как и остальные проекты Группы «Эталон» – качественно и в срок.

«Жилой комплекс «Эталон на Неве» будет полностью построен уже в начале 2022 года. Его отличительная особенность, конечно, в редких для российского рынка форматах квартир. Покупателям будут доступны одно- и двухуровневые «городские виллы», у которых будет прямой выход в зеленый двор и на набережную Невы. Это совершенно иной уровень комфорта, который задает принципиально новый стандарт городской жизни в единении с природой», – рассказал Владимир Бер.

На строительной площадке ЖК «Эталон на Неве» собрались не только сотрудники Компании, но и покупатели, которые приобрели квартиры в жилом комплексе. В частности, Лариса Викторовна, которая стала юбилейным, 2000-м покупателем с начала 2019 года. Для нее это первая собственная недвижимость, которую она получила в подарок от дочери Анастасии. Ларису Викторовну лично поздравил генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина и вручил традиционные подарки: цветы, современную кофемашину, книги основателя Группы «Эталон» Вячеслава Заренкова, а также талисман Компании – Рыжего Кота.

«От всей души поздравляем вас и вашу дочь Анастасию с покупкой квартиры в «Эталоне на Неве». Мы очень рады, что сегодня вы присутствуете с нами на строительной площадке. Вы видите, как зарождается ваш дом, а скоро уже будете праздновать новоселье. Мы хотим от всей души поблагодарить за доверие, которое вы оказываете нашей Компании. Мы обещаем, что все работы будут выполнены качественно и в точно установленные сроки. Счастья и удачи вам!», - сказал Геннадий Щербина.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/