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Происшествия
28.02.2019 18:15
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Стали известны подробности крушения самолета в Подмосковье

 

Упавший в Подмосковье самолет вылетел с аэродрома авиации общего назначения "Северка", рассказали "Фонтанке" собеседники в авиационном сообществе. Упавший борт был переделан в сухопутную версию из самолета-амфибии Л-42. Новая модель получила название С-72 "Охотник". Самолет был зарегистрирован под номером RA-2613G.

По предварительным данным, за штурвалом самолета находился Игорь Козлов. По словам его коллег, он был опытным пилотом и ранее работал инструктором в подмосковном филиале частной авиашколы "ЧелАвиа".

ЖЖ igor113.livejournal.com

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Напомним, легкомоторный самолет упал днем 28 февраля на территории садового товарищества «Отдых». На его борту было два человека. Выживших нет. На земле никто не пострадал. СК РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы.


© Фонтанка.Ру

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