Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении Facebook
Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Facebook, направит документ мировому судье для принятия решения, сообщает сайт службы вечером 28 февраля.
"Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении компании Facebook. Протокол составлен по статье 19.7 КоАП РФ в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России, – сообщили в Роскомнадзоре. – В установленные КоАП РФ сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности".
Справка:
Роскомнадзор 17 декабря 2018 года направил Facebook и Twitter требование о предоставлении информации по локализации баз данных российских пользователей в РФ. В конце января ведомство сообщило, что начинает в отношении этих компаний административное производство, поскольку они не представили конкретного ответа на свое требование.
В середине февраля руководитель ведомства Александр Жаров говорил, что Роскомнадзор может предписать компаниям локализовать базы данных российских пользователей в РФ в срок около девяти месяцев, либо выпишет штраф (за данное правонарушение в размере 5 тысяч рублей). В прошлый четверг, 21 февраля, служба составила протокол об административном правонарушении в отношении Twitter, и решение об ответственности компании вынесет уже мировой судья.