Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении Facebook

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Роскомнадзор 17 декабря 2018 года направил Facebook и Twitter требование о предоставлении информации по локализации баз данных российских пользователей в РФ. В конце января ведомство сообщило, что начинает в отношении этих компаний административное производство, поскольку они не представили конкретного ответа на свое требование.

В середине февраля руководитель ведомства Александр Жаров говорил, что Роскомнадзор может предписать компаниям локализовать базы данных российских пользователей в РФ в срок около девяти месяцев, либо выпишет штраф (за данное правонарушение в размере 5 тысяч рублей). В прошлый четверг, 21 февраля, служба составила протокол об административном правонарушении в отношении Twitter, и решение об ответственности компании вынесет уже мировой судья.